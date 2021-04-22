Туркменистан избран заместителем председателя ЕЭК ООН

БАКУ /Trend/ - Туркменистан избран заместителем председателя Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН).

Как сообщает Trend в четверг со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана, избрание состоялось в ходе 69-й сессии ЕЭК ООН, прошедшей в Женеве в гибридном формате.

Кроме Туркменистана, заместителем ЕЭК ООН также была избрана Швейцария.

Председательство в ЕЭК ООН на ближайшие два года (2021-2023) перешло от Беларуси к Австрии.

Отмечается, что с туркменской стороны в сессии приняли участие по видеосвязи представители министерства финансов и экономики.

Напомним, что в ходе онлайн-мероприятия, организованного представительством Туркменистана при отделении ООН в Женеве в рамках 83-й сессии Комитета по внутреннему транспорту ЕЭК ООН, отмечалось, что Туркменистан готовится к проведению в 2021 году министерской транспортной конференции для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.

Также были обсуждены вопросы объединения транспортной логистики, что может стать одним из наиболее важных и действенных направлений развития в 2021 году.

Была отмечена значимость продолжения и укрепления политического диалога с целью обеспечения всестороннего взаимодействия между всеми видами транспорта для содействия созданию устойчивых мультимодальных транзитных коридоров во время пандемии.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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