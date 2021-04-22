Туркменистан избран членом Исполнительного совета Структуры ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин

БАКУ /Trend/ - 20 апреля 2021 года в ходе очередного заседания Экономического и Социального совета Организации Объединенных Наций (ЭКОСОС) Туркменистан был избран членом Исполнительного совета Структуры ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин («ООН-Женщины») на период 2022-2024 годов.

«ООН-Женщины» является вспомогательным органом Генеральной Ассамблеи ООН, созданным в 2010 году с целью повышения эффективности усилий учреждений системы организации, занимающихся вопросами гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин. Данная структура выступает в качестве ведущего органа, координирующего работу системы ООН по вопросам обеспечения гендерного равенства.

Исполнительный совет «ООН-Женщины» выполняет основные руководящие функции и состоит из 51 члена, которые избираются Экономическим и Социальным советом организации сроком на три года.

Данное решение созвучно с усилиями правительства Туркменистана по вовлечению женщин в общественно-политическую, экономическую, социальную и культурную жизнь страны. Одним из важных национальных документов в области улучшения положения женщин является Национальный план действий по гендерному равенству в Туркменистане на 2021-2025 годы.