Туркменистан принял участие в онлайн встрече по верховенству права в Центральной Азии

БАКУ /Trend/ - Первое Заседание Регионального руководящего комитета совместной инициативы Европейского Союза и Совета Европы, Программы по верховенству права в Центральной Азии, было организовано онлайн в пятницу, 4 июня 2021 года. Во встрече приняли участие представители из Туркменистана, Казахстана, Кыргызской Республики, Таджикистана, и Узбекистана.

Программа была разработана в рамках сотрудничества между Европейским Союзом и Советом Европы и реализуется последним в Центральной Азии в течение четырех лет (2020 – 2023). Основными тремя ее компонентами являются:

Содействие созданию общего правового пространства между Европой и Центральной Азией и усиление защиты прав человека;

Содействие мерам по борьбе с экономическими преступлениями;

Способствование эффективному функционированию государственных учреждений и органов государственного управления.

В конференции приняли участие: Свен-Олов Карлссон, Посол Европейского Союза в Казахстане, и Верена Тейлор, Директор Офиса Генерального директората по программам Совета Европы, высокопоставленные представители государственных учреждений стран Центральной Азии, а также официальные лица Европейского Союза и Совета Европы.

В рамках мероприятия состоялось рассмотрение результатов полуторагодовой деятельности программы и обсуждение планов и перспектив совместной работы на предстоящий период ее реализации до 2023 года.

Главным из методов работы в рамках текущего проекта является предоставление помощи в проведении реформ на основе подхода, учитывающего особенности и потребности каждой отдельной страны.