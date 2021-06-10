В Туркменистане приступило к работе Представительство Управления ООН по обслуживанию проектов

БАКУ /Trend/ - 10 июня 2021 года в Конференц-зале Дома ООН в Ашхабаде прошло торжественное мероприятие, посвящённое началу деятельности в Туркменистане представительства Управления ООН по обслуживанию проектов (UNOPS), передает Trend со ссылкой на посольство Туркменистана в Азербайджане.

На мероприятии приняли участие руководители и представители Министерства иностранных дел Туркменистана, Офиса постоянного координатора ООН в Туркменистане и страновых агентств Организации, а также журналисты местных и зарубежных СМИ. В мероприятии также приняли участие представители Посольства Японии в Туркменистане.

В своем выступлении на открытии мероприятия заместитель министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев отметил значимость открытия офиса ЮНОПС в Ашхабаде с точки зрения дальнейшего укрепления международного сотрудничества для достижения Целей устойчивого развития под эгидой ООН.

Также было заслушано выступление временно исполняющей обязанности Постоянного координатора ООН в Туркменистане, Представителя ЮНИСЕФ в Туркменистане Кристин Вейганд. Она подчеркнула, что открытие Представительства ЮНОПС в стране призвано оказать важный вклад в реализацию проектов, осуществляемых совместно со всеми агентствами ООН на национальном и региональном уровнях.

Посредством видеоконференцсвязи на мероприятии выступила Фрея фон Грооте, директор Многостранового офиса ЮНОПС в Австрии. Она рассказала участникам встречи о приоритетных направлениях деятельности ЮНОПС и выразила надежду на тесное сотрудничество с Правительством Туркменистана и страновой командой ООН в процессе осуществления проектов, в том числе в сфере здравоохранения и борьбы с изменением климата. Г-жа Фрея фон Грооте также вкратце рассказала о целях и этапах реализации нового грантового проекта, нацеленного на укрепление системы здравоохранения Туркменистана, осуществляемого в сотрудничестве с Японией.

Открытие Представительства Управления ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС) является важным этапом в реализации Рамочной программы сотрудничества в области устойчивого развития между Правительством Туркменистана и Организацией Объединенных Наций на 2021-2025 годы.