Туркменистан избран в членство исполнительного совета Межправительственной океанографической комиссии ЮНЕСКО

БАКУ /Trend/ - В ходе 31-го заседания Ассамблеи Межправительственной океанографической комиссии ЮНЕСКО Туркменистан был избран в членство Исполнительного совета данной Комиссии на период 2021-2023 годы, сообщает Trend со ссылкой на МИД Туркменистана.

Наряду с Ассамблеей, Исполнительный совет является руководящим органом Межправительственной океанографической комиссии ЮНЕСКО.

Цель Межправительственной океанографической комиссии ЮНЕСКО заключается в содействии международному сотрудничеству и координации программ, касающихся исследований и укрепления потенциала в интересах расширения знаний о природе, ресурсах океана и прибрежных районов, а также использования этих знаний для совершенствования управления и охраны морской среды, обеспечения устойчивого развития и облегчения процессов принятия решений ее государствами-членами.

Избрание Туркменистана в членство Исполнительного совета является ещё одним наглядным подтверждением усилий страны принимать активное участие в международных и региональных процессах по защите экологии, водных и земельных ресурсов, что созвучно с экологической и водной дипломатией, претворяемой в жизнь государством.