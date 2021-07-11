МИД Туркменистана комментирует распространившуюся информацию о ситуации на границе с Афганистаном

БАКУ /Trend/ - За последние дни со стороны ряда средств массовой информации распространяются непроверенные и откровенно необъективные сообщения относительно ситуации на туркмено-афганской границе.

В частности, была распространена не соответствующая действительности информация о якобы стягивании военной техники и артиллерии Туркменистана к границе с Афганистаном, что означает ничего, кроме лживой информации в погоне за дешевой сенсацией.

Министерство иностранных дел Туркменистана в связи с этим заявляет, что благодаря братским отношениям двух соседних государств и их народов, туркмено-афганская граница является границей дружбы и сотрудничества. По сообщению Министерства обороны Туркменистана, все находящиеся в его распоряжении военные подразделения, их личный состав и военная техника остаются в местах постоянной дислокации и продолжают выполнение плановой учебной подготовки согласно предусмотренной программе.

В соответствии исконными традициями добрососедства, а также твердо выполняя незыблемые принципы международного права и обязательства, закрепленные в двусторонних соглашениях, Туркменистан стремится поддерживать и укреплять миролюбивые и добрососедские связи с братским Афганистаном.

Туркменская сторона была и остается приверженцем объективности и честности на медиа-пространстве, распространению только проверенной и всесторонней взвешенной информации. Это особенно важно в современных условиях актуализации ряда аспектов международной проблематики, в том числе и вопросов мирного урегулирования ситуации в Афганистане. Туркменистан выступает за поиск и реализацию политико-дипломатических механизмов и инструментов восстановления мира на многострадальной афганской земле.