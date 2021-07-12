Министр иностранных дел Китая посетил с официальным визитом Туркменистан

Туркменистан 12 июля 2021 22:04 (UTC+04:00)
Министр иностранных дел Китая посетил с официальным визитом Туркменистан

12 июля 2021 начался официальный двухдневный визит в Туркменистан Министра иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И, передает Trend со ссылкой на МИД Туркменистана.

В рамках визита запланированы двусторонние переговоры с руководством страны, а также проведение очередного раунда политических консультаций между МИДами двух стран.

Так, 12 июля состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И.

В ходе конструктивной беседы стороны отметили позитивную динамику развития туркмено-китайских отношений. Подчеркнуто наличие перспектив для развития контактов в области биологической и информационной безопасности, энергетики, несырьевых секторов экономики, а также в сферах культуры, образования, науки, здравоохранения.

Было констатировано, что нынешний визит выступает в качестве важного шага в процессе дальнейшего развития туркмено-китайских отношений согласно стратегическим направлениям сотрудничества, определенным главами государств Туркменистана и Китая в ходе их последнего телефонного разговора в мае текущего года.

Также отмечена результативность переговоров, состоявшихся в мае нынешнего года в городе Сиань, в ходе которых был обсуждён ряд важных вопросов туркмено-китайской повестки дня.

Состоялся обмен мнениями по международной и региональной проблематике. Рассмотрены актуальные вопросы сотрудничества на международной арене, а также отмечена значимость взаимной поддержки инициатив и начинаний на многосторонних площадках. Министры особо подчеркнули необходимость наращивания внешнеполитической координации, включая по вопросам противодействия общим вызовам и угрозам современности.

В ходе переговоров отмечена необходимость продолжения позитивного опыта проведения регулярных консультативных встреч на двусторонней основе по актуальным проблемам международной повестки дня – экология и изменение климата, права человека и другие.

Рассмотрены вопросы о взаимном учреждении культурных центров, организации на регулярной основе Дней культуры, выставок, кинофестивалей и других творческих форумов.

По окончании встречи Рашид Мередов и Ван И подписали План сотрудничества между министерствами иностранных дел Туркменистана и Китайской Народной Республики на 2021-2022 годы.

Как подчеркнули руководители внешнеполитических ведомств двух стран, данный документ придаст взаимодействию Туркменистана и КНР системность и последовательность.

По итогам переговоров также подписан «Меморандум о взаимопонимании между Академией наук Туркменистана и Министерством Науки и технологий Китайской Народной Республики о сотрудничестве в сфере науки, технологий и инноваций».

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