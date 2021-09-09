В Туркменистане планируют собрать свыше миллиона тонн хлопка

БАКУ /Trend/ - Туркменистан планирует собрать в этом сезоне 1 миллион 250 тысяч тонн хлопка, передает Trend в четверг со ссылкой на государственное информационное агентство Туркменистана «Туркменистан сегодня».

Согласно информации, массовый сбор урожая хлопка стартовал в Ахалском, Балканском, Лебапском и Марыйском велаятах Туркменистана. С учётом почвенно-климатических условий сбор хлопка в Дашогузском велаяте начнется 15 сентября.

Отмечается, что общая площадь отведённых в нынешнем году под хлопчатник полей составляет 620 тысяч гектаров. Весной они были засеяны средневолокнистыми сортами хлопка.

В возделывании данной культуры участвуют и частные производители сельхозпродукции, получившие участки из специального земельного фонда сельскохозяйственного назначения.

В Ахалском велаяте намечено собрать 280 тысяч тонн хлопка, Балканском велаяте – 10 тысяч тонн, Дашогузском велаяте – 275 тысяч тонн, Лебапском велаяте – 320 тысяч тонн, Марыйском велаяте – 365 тысяч тонн.

В сезон уборки будут задействованы 1 тысяча хлопкоуборочных комбайнов «John Deere 9970», 2 тысячи 227 грузовых автомобилей для транспортировки хлопка, 2 тысячи 301 трактор и 3 тысячи 620 тракторных прицепов.

На местах для бесперебойной работы хлопкоуборочного конвейера организовано круглосуточное техническое и сервисное обслуживание эксплуатируемой техники.

Кроме того, для обработки хлопчатника перед машинной уборкой в необходимом объёме закуплен дефолиант. Как всегда, здесь будут использоваться не только специализированные тракторы, но и самолёты малой авиации.

122 заготовительных пункта и 39 хлопкоочистительных предприятий готовы к приёму нового урожая хлопка.

(Автор: Клавдия Ромакаева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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