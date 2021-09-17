ПРООН поставила в Туркменистан первую партию инсулинов

Первая партия жизненно важного препарата для лечения сахарного диабета – инсулина, закупленная в рамках совместного проекта Программы Развития ООН (ПРООН) и Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана (МЗМПТ), доставлена ПРООН в Туркменистан и передана Минздраву, передает Trend со ссылкой на Turkmenportal.

Проект по содействию в контроле неинфекционных заболеваний (НИЗ) с бюджетом 32,8 млн долларов США, подписанный в декабре 2020 года, полностью финансируется Правительством Туркменистана и предусматривает поставки жизненно важных препаратов для лечения сердечнососудистых, онкологических, эндокринных, неврологических заболеваний и хронических заболеваний органов дыхания.

По условиям проекта закупка препаратов со стороны ПРООН осуществляется централизованно на уровне штаб-квартиры в Копенгагене (Дания) на основе прозрачного открытого международного тендера. При рассмотрении предложений учитывается соответствие строгим международным стандартам качества лекарственных средств.

Первая поставленная партия включает инсулины быстрого действия – Актрапид и Микстард. В скором времени ПРООН поставит и другие виды инсулинов, шприц-ручек и игл от производителей из Европы. Общая стоимость инсулинов составляет более 1,8 млн долларов США.

- Закупки через международные организации позволяют обеспечить качественные препараты по самым благоприятным ценам, - отметил Руководитель программного департамента ПРООН в Туркменистане, Ровшен Нурмухамедов. ПРООН оказывает содействие в закупках продукции медицинского назначения более чем 36 странам, в том числе и Туркменистану. В частности, ПРООН закупает продукцию медицинского назначения для Национальной программы профилактики и борьбы с туберкулезом в Туркменистане с 2010 года в рамках гранта по туберкулезу от Глобального Фонда. С 2016 года по запросу Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, мы также содействуем в закупках медицинских препаратов для других инфекционных болезней. В 2020 году наше сотрудничество с МЗМПТ расширилось и на область неинфекционных заболеваний. Мы рады, что можем сделать свой вклад в обеспечение непрерывных и качественных услуг по здравоохранению именно сейчас, при текущих глобальных сложностях и нарушенных цепочках поставок.

Сахарный диабет остается одной из ведущих причин заболеваемости и смертности во всем мире. Так диабет 1 типа (инсулинозависимый) характеризуется недостаточной выработкой инсулина и требует ежедневного введения инсулина. Причина его возникновения и средства профилактики неизвестны. При диабете 2 типа (не-инсулинозависимый) организм вырабатывает инсулин, но не может его правильно использовать. Его можно предотвратить или отсрочить благодаря здоровому питанию, регулярной физической активности, поддержанию нормальной массы тела и отказу от употребления табака.

В 2022 году мир будет отмечать 100-летие открытия инсулина учеными Университета Торонто, Ф. Маклеодом и Дж. Бантингом, за что они были удостоены Нобелевской премии по физиологии и медицине. В связи с этим Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выступила с инициативой учреждения Глобального пакта по борьбе с диабетом, призванного обеспечить активизацию действий по профилактике диабета и предоставлению лечения всем больным диабетом.