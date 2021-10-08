USAID расширит поддержку модернизации животноводческого сектора Туркменистана

БАКУ /Trend/ - Агентство США по международному развитию (USAID) планирует расширить свою поддержку модернизации и повышения эффективности животноводческого сектора Туркменистана, сообщили Trend в агентстве USAID.

Согласно информации, USAID сотрудничает с правительством Туркменистана и частным сектором с целью раскрытия экономического потенциала страны.

Отмечается, что деятельность USAID увеличивает способность частного сектора конкурировать на международном уровне и экспортировать товары во всем мире, особенно в сельскохозяйственном секторе.

USAID также тесно сотрудничает с правительством Туркменистана и частным сектором, чтобы обеспечить более эффективное управление водными ресурсами и интеграцию возобновляемых источников энергии в туркменскую экономику.

"USAID планирует расширить свою поддержку модернизации и повышения эффективности животноводческого сектора и готово поддержать усилия правительства Туркменистана по увеличению своего присутствия в цифровой экономике", — заявили в USAID.

Кроме того, было отмечено, что с начала пандемии COVID-19 USAID выделило более одного миллиона долларов США на повышение осведомленности общества при помощи ЮНИСЕФ и Международной федерации общества Красного Полумесяца, а также на предоставление научных доказательств принимающим решения лицам посредством ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения).

В агентстве также отметили, что в Туркменистане USAID сотрудничает с местными партнерами для расширения доступа как к внутренним, так и к международным источникам инвестиций.

"Недавно USAID сотрудничало с "Союзом экономистов Туркменистана", чтобы обучить компании тому, как лучше всего получить доступ к венчурному финансированию. Мы также создали возможности для местных предпринимателей для встреч и взаимодействия с потенциальными инвесторами", — сообщили в агентстве.

В настоящее время USAID привлекает правительство Туркменистана к разработке правовой базы для стартапов и дальнейшему развитию местного рынка венчурного финансирования.

(Автор: Клавдия Ромакаева. Редактор: Надир Насиров)

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