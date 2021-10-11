В Туркменистане обсудили итоги работы ТЭК за 9 месяцев

Туркменистан 11 октября 2021 14:23 (UTC+04:00)
В Туркменистане обсудили итоги работы ТЭК за 9 месяцев
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