Президент Туркменистана принял руководителя компании «Rönesans Holding»

Туркменистан 20 октября 2021 11:58 (UTC+04:00)
Президент Туркменистана принял руководителя компании «Rönesans Holding»

Сегодня Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял председателя правления турецкой компании «Rönesans Holding» Эрмана Ылыджака, передает Trend со ссылкой на Электронную газету «Золотой век».

Выразив признательность за уделённое для встречи время и возможность в личной беседе обсудить ряд важных аспектов взаимовыгодного сотрудничест­ва, гость, пользуясь случаем, поздравил лидера нации и весь туркменский народ с 30-летним юбилеем государственной независимости и пожелал, чтобы Туркменистан, достигший высокого международного авторитета, и далее стремительно продвигался к поставленным заветным целям эпохи могущества и счастья.

За 12 лет работы в Туркменистане «Rönesans Holding» было доверено строительство ряда важных инфраструктурных объектов. В их числе реализованные совместно с японскими партнёрами проекты завода «Marykarbamid», завода по производству синтетического бензина из природного газа в Ахалском велаяте, а также не имеющей аналогов в регионе электростанции в Чарджевском этрапе. Как подчёркивалось, компания искренне гордится высокой продуктивностью установившихся партнёрских связей с Туркменистаном, уверенно идущим по пути прогресса и процветания.

Тепло поприветствовав руководителя «Rönesans Holding», глава государства отметил, что активное привлечение представителей ведущего зарубежного бизнеса, в том числе турецких деловых кругов, выступает одним из приоритетов реализуемой Туркменистаном стратегии социально-экономического развития, нацеленной на модернизацию всех отраслей национальной экономики и внедрение лучшего мирового опыта и передовых технологий.

В ходе встречи Эрман Ылыджак проинформировал Президента Гурбангулы Бердымухамедова о разработке новых проектов и предложений, выразив стремление к неуклонному укреплению установившегося конструктивного сотрудничества.

В контексте обсуждения перспектив долгосрочного парт­нёрства лидер нации заострил внимание бизнесмена на главном и неотъемлемом требовании турк­менской стороны – строгом соб­людении графика строительства и установленных контрактом сроков сдачи объектов в эксплуатацию. При этом подчёркивалось, что все работы должны вестись на высоком качественном уровне, в соответствии с нормами современного градостроительства.

Выразив большую заинтересованность «Rönesans Holding» в дальнейшем участии в реализации инициированных Президентом Гурбангулы Бердымухамедовым масштабных преобразовательных программ, призванных укреплять мощь и авторитет Туркменского государства, бизнесмен заверил, что возглавляемая им компания будет и впредь прилагать все усилия для чёткого и неукоснительного выполнения взятых на себя договорных обязательств.

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