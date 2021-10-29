В Туркменистане открывается новая скоростная трасса
Лента новостей
Приватизируется ряд предприятий ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация» и находящихся на его балансе объектов - Распоряжение
Более половины объема грузоперевозок Азербайджана в октябре через систему «Единое окно» пришлось на автотранспорт
Рост инфицирования коронавирусом в Азербайджане делает необходимой вакцинацию третьей дозой - минздрав
Центробанк Азербайджана опроверг информацию об искусственном удержании курса маната на стабильном уровне
Состоялось очередное заседание Рабочей группы по экологическим вопросам на освобожденных землях Азербайджана
На освобожденных землях Азербайджана до конца года планируется строительство 11 водомерных станций - замминистра
В Москве прошла презентация книги Айбениз Рустамовой о шехидах Карабахской войны с участием Никаса Сафронова (ФОТО)
Азиатский банк развития будет уделять приоритетное внимание переходу Узбекистана к рыночной экономике
В состав природного газа, подаваемого абонентам в Азербайджане, невозможно закачать воздух - генеральный директор
Россия призывает придерживаться заявлений, способствующих разблокированию всех транспортных связей на Южном Кавказе – Захарова