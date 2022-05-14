USAID нацелено на повышение экономической активности в Туркменистане (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Агентство США по международному развитию (USAID) планирует значительно повысить экономическую активность в Туркменистане путем реализации нового проекта по содействию торговле в Центральной Азии.

Об этом сказали Trend в USAID.

"Миссия USAID дала официальный старт реализации проекта, направленного на торговое взаимодействие стран Центральной Азии. Помимо Туркменистана, USAID проведет региональные мероприятия еще в четырех странах Центральной Азии: Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане", - сказали в агентстве.

По его данным, расширение торговых связей Туркменистана с остальной частью Центральноазиатского региона приведет к значительному росту экономической активности в этой стране.

В дополнение к поддержке стран Центральной Азии по росту региональной торговли проекты USAID также помогают на данном этапе улучшить управление природными ресурсами, отметили в агентстве.

Напомним, что USAID является высшим федеральным органом государственного управления США в области оказания помощи за рубежом.