Туркменистан и Иран обсудили перспективы энергосотрудничества

БАКУ /Trend/ - Делегация министерства энергетики Ирана во главе с заместителем министра энергетики Мохаммадом Джаванбахтом в рамках визита в Ашхабад провела встречу с заместителем министра энергетики Туркменистана Сердаром Сапаровым, передает Trend в среду со ссылкой на информационный портал "Бизнес Туркменистан".

В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества в областях водных ресурсов и электроэнергии, а также пути развития двусторонних связей в этих направлениях.

В рамках диалога была достигнута договоренность о расширении сотрудничества в сфере инженерно-технических услуг, на основании чего в скором времени в Иран будет направлена делегация министерства энергетики Туркменистана для ознакомления на месте с широким потенциалом этой страны.

По итогам встречи стороны выразили заинтересованность в дальнейшем расширении взаимоотношений в сфере электроэнергетики.

Отметим, что Туркменистан активно интегрируется в единую энергосистему Центральной Азии. Ожидается, что к 2025 году страна увеличит экспорт электроэнергии на 8,7 процента, чему будет способствовать строительство новых электростанций, ЛЭП, современных трансформаторных подстанций и распределительных объектов.

В настоящее время туркменская электроэнергия экспортируется в Иран, Афганистан, Узбекистан и Кыргызстан.