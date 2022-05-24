Туркменская авиакомпания возобновляет регулярные рейсы в несколько городов мира

БАКУ /Trend/ - Авиакомпания "Туркменистан" с 30 мая возобновляет регулярные рейсы в Дубай (ОАЭ), а с 1 июня - в Казань (Россия), передает Trend со ссылкой на Turkmenportal.

Рейс в Дубай будет выполняться из Ашхабада по понедельникам. Вылет - в 12:20 (GMT+5).

Рейс в Казань будет выполняться из туркменской столицы по средам. Вылет - в 14:55 (GMT+5).

Стоимость билета на рейс Ашхабад - Дубай составит 6 700 туркменских манатов (1,91 тысячи долларов США), а на рейс Ашхабад - Казань – 8 020 туркменских манатов (2,29 тысячи долларов США).

Напомним, что ранее Туркменистан анонсировал возобновление регулярных авиарейсов в Германию.

Отметим, что регулярное авиасообщение между Туркменистаном и другими странами мира было приостановлено из-за пандемии коронавируса в марте 2020 года.