Крупная украинская компания заинтересована в расширении сотрудничества с Туркменистаном

БАКУ /Trend/ - Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша (верхняя палата парламента) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился с председателем Совета директоров украинской Финансово - промышленной группы "Альтком" Александром Тисленко, передает Trend со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана.

В ходе встречи были обсуждены перспективы и возможности дальнейшего расширения продуктивного сотрудничества. Констатировалось, что создание инновационной конкурентоспособной экономики предусматривает внедрение лучших мировых достижений и передовых технологических разработок.

Бердымухамедов подчеркнул, что Туркменистан всегда открыт для равноправного и взаимовыгодного партнерства, и высоко отметил передовой опыт Финансово-промышленной группы "Альтком", который нашел применение в совместных проектах.

В свою очередь, Тисленко подтвердил заинтересованность в дальнейшем расширении двустороннего сотрудничества и отметил, что для этого имеются большие перспективы.

Он отметил что Туркменистан имеет инвестиционную привлекательность и большой потенциал взаимодействия в строительстве объектов различного назначения и транспортной инфраструктуры.

В связи с этим Тисленко подтвердил готовность возглавляемой им компании предоставить туркменским партнерам имеющийся опыт по строительству мостов.