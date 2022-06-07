Туркменистан и Азербайджан намерены наращивать сотрудничество в сфере энергетики - посол (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Туркменистан и Азербайджан намерены наращивать сотрудничество в сфере энергетики.

Как передает Trend, об этом сказал во вторник посол Туркменистана в Азербайджане Мекан Ишанкулиев в ходе "круглого стола", посвященного 30-летию установления дипломатических отношений между Туркменистаном и Азербайджаном.

По его словам, договоренности по месторождению "Достлуг" послужат дальнейшему развитию и укреплению сотрудничества стран.

"Мы ожидаем, что, возможно, этот проект даст сильный импульс осуществлению проекта Транскаспийского газопровода", - сказал посол.

Он отметил, что тем самым туркменский газ может достичь европейского рынка, что будет имеет большое значение для развитие энергетического сектора страны.