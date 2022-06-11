Туркменистан и Россия подписали документы о сотрудничестве

БАКУ /Trend/ - Туркменистан и Россия подписали 15 документов, направленных на углубление взаимовыгодного сотрудничества, передает Trend в субботу со ссылкой на пресс-службу правительства РФ.

Сообщается, что документы были подписаны Президентом РФ Владимиром Путиным и Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым в ходе его официального визита в Москву.

Подписаны документы, касающиеся взаимодействия в экономической сфере, в частности, в финансово-банковском секторе, документы, призванные содействовать наращиванию двустороннего партнёрства в коммуникационной и транспортно-логистической сферах, соглашение об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, социально-культурной и гуманитарной сферах.

Кроме того, подписан меморандум о взаимном сотрудничестве в строительном секторе между министерством строительства и архитектуры Туркменистана и министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

В то же время укреплению взаимополезных контактов в сельскохозяйственной отрасли призвано способствовать соглашение о сотрудничестве в области карантина растений.

В числе подписанных документов также План действий по реализации соглашения между правительством Туркменистана и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области спорта на 2022-2024 годы.