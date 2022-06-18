Туркменистан принял участие во втором региональном саммите по ЦУР

БАКУ /Trend/ - Делегация Туркменистана во главе с заместителем председателя Кабинета министров Мухамметгулы Мухаммедовым приняла участие во втором региональном саммите по Целям устойчивого развития на тему "За пределами COVID - на пути к справедливому восстановлению в Центральной Азии", передает Trend в субботу со ссылкой на пресс-службу МИД Туркменистана.

В саммите, организованном в городе Алматы, принимали участие руководители правительств стран Центральной Азии, международные эксперты, представители международных организаций, частного сектора и гражданского общества.

Выступая на открытии форума, Мухаммедов отметил, что Туркменистан в целях улучшения восстановления экономик стран региона после пандемии выступает за ускорение выполнения решений Аддис-Абебской программы действий по финансированию развития для мобилизации и эффективного использования ресурсов, необходимых для достижения ЦУР.

В то же время он подчеркнул целесообразность организации очередной Международной конференции по финансированию развития, и заверил, что Туркменистан продолжит продвигать вопрос об обеспечении должного финансирования в реализации Глобальных программ и стратегий, основной из которых является Повестка дня в области устойчивого развития до 2030 года.