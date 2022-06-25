ЮНЕСКО оказывает поддержку Туркменистану в сфере образования (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Специализированное учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) оказывает техническую поддержку Туркменистану в сфере образования.

Об этом сказали Trend в ЮНЕСКО.

"ЮНЕСКО оказывает техническую поддержку правительству Туркменистана в разработке информационной системы управления образованием, развитии потенциала в области технического и профессионального образования и подготовке с целью выработки навыков в прогнозировании рынка труда", - сказали в организации.

Было отмечено, что ЮНЕСКО также сосредоточится на разработке национального генерального плана по информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) в области образования.

Также в организации сказали, что некоторые из областей, которыми занимается ЮНЕСКО, являются новыми, например, программа "Память мира", целью которой является сохранение и обеспечение доступа к документальному наследию.