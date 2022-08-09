Обнародован портфель проектов ЕБРР в Туркменистане

БАКУ /Trend/ - На первое июля 2022 года кредитный портфель проектов Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Туркменистане оценивался в 49 миллионов евро.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЕБРР, кредитный портфель рассчитан на реализацию 32 проектов.

Большая часть портфеля проектов (96 процентов, или 47 миллионов евро) направлена на инвестиции в промышленность, торговлю и аграрный сектор, а четыре процента, или два миллиона евро - на инвестиции в финансовые институты.

За все время банк инвестировал в Туркменистан свыше 343 миллионов евро по 88 проектам.

Отметим, что Европейский банк реконструкции и развития - это международная финансовая организация, с начала деятельности которой в мире реализовано более 6,1 тысячи проектов.