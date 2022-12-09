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Туркменистан и Россия планируют открыть взаимные железнодорожные представительства

Туркменистан Материалы 9 декабря 2022 16:45 (UTC +04:00)
Туркменистан и Россия планируют открыть взаимные железнодорожные представительства

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Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
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БАКУ /Trend/ - ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) и "Туркмендемиреллары" (Туркменские железные дороги) планируют открыть взаимные представительства в Туркменистане и России, передает Trend в пятницу со ссылкой на Turkmenportal.

Сообщается, что это определено в Программе развития сотрудничества на 2023-2025 годы, которую подписали глава Агентства "Туркмендемиреллары" Азат Атамурадов и генеральный директор РЖД Олег Белозеров.

Документ предусматривает взаимодействие в строительстве, модернизации и реконструкции инфраструктуры, а также в развитии перевозок и логистических сервисов, в том числе организацию регулярного контейнерного сервиса по восточному маршруту международного транспортного коридора "Север–Юг" и маршрутного поезда, обеспечивающего минимальный срок доставки сельхозпродукции, сырьевых и промышленных грузов между Туркменистаном и Россией.

Кроме того, компании планируют развивать такие направления сотрудничества как усиление кадрового потенциала и цифровизации.

Документ подписан в ходе заседания межправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству, состоявшегося 6 декабря в Москве.

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