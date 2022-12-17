В Туркмении начнется перепись населения и жилищного фонда

Перепись населения и жилищного фонда стартует в Туркмении в субботу, она впервые пройдет с использованием цифровых технологий. Об этом сообщил Государственный комитет Туркменистана по статистике, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Главная цель проведения сплошной переписи населения и жилищного фонда Туркменистана в 2022 году - получение точных данных о демографическом составе населения и социально-экономическом положении граждан страны, что позволит заложить надежный фундамент для дальнейшего прогресса и процветания нашего государства", - говорится в сообщении ведомства.

Мероприятие под лозунгом "Перепись населения 2022 - сплоченность, счастье, светлое будущее!" будет проходить по 27 декабря. Переписчики обойдут в стране все помещения и строения (в том числе нежилые), где может проживать население, и определят численность лиц, фактически проживающих в каждом помещении.

С 16 по 28 декабря "Туркменстат" организовал работу горячей линии, которая позволит жителям страны получать информацию и ответы на возникающие в ходе переписи вопросы. Также за несколько месяцев до начала кампании была организована рассылка на все номера местных операторов с призывом принять участие в переписи.