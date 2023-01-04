Туркменское предприятие обнародовало показатели производства полимерной продукции

БАКУ /Trend/ - Обнародован объем производства полимерной продукции частным предприятием "Metin", расположенным в Лебапском регионе на востоке Туркменистана, по итогам января - ноября 2022 года, передает Trend со ссылкой на Jeyhun News.

Сообщается, что в отчетный период предприятие произвело 458 тонн полиэтиленовых мешков на сумму свыше двух миллионов туркменских манатов (570,8 тысячи долларов США).

Необходимое сырье для производства поставляется полимерным заводом в Гыянлы. Это обуславливает низкую себестоимость произведенной продукции.

Отметим, что в связи с нарастающей динамикой строительства производственных и социальных объектов в Туркменистане одной из важнейших отраслей экономики становится промышленность, которой придается важное значение в реализации программ импортозамещения и наращивания экспортного потенциала страны.