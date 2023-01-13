Туркменистан и французские компании обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества

БАКУ /Trend/ - По инициативе Торговой палаты Туркменистан-Франция состоялась встреча, между представителями Посольства Туркменистана в Париже, Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана и французских деловых кругов.

Как передает Trend со ссылкой на пресс-службу посольства Туркменистана во Франции, на встрече присутствовали представители таких французских компаний, как VINCI Construction, CARPI Tech, MEDEF International, SAFRAN, PMJC, CIS Energy, IN Groupe, Thomson Broadcast, Oberthur, Airbus D&S, Saberatours и другие.

Посол Туркменистана во Франции, Максат Чарыев ознакомил участвующих с условиями, созданными для иностранного бизнеса в своей стране и предложил французским предпринимателям активно принимать участие в реализации инвестиционных проектов в таких сферах как химическая, газовая и нефтехимическая отрасли, текстильная промышленность, сельское хозяйство.

Участники получили подробную информацию о транзитно-логистическом потенциале Туркменистана, в частности, о возможностях Туркменбашинского международного морского порта, железных и автомобильных дорог, которые могут быть использованы в торговле между Францией и странами Азиатско-Тихоокеанского региона.