Посол Туркменистана Тойли Комеков встретился с генеральным директором издательского дома «Сандро Тети» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В посольстве Туркменистана в Итальянской Республике состоялась встреча посла Тойли Комекова с генеральным директором и основателем издательского дома «Сандро Тети» - Сандро Тети и профессором тюркологом – Федерико Де Ренци, в целях обсуждения и реализации проекта по переводу и издании книги стихов Великого туркменского поэта Махтумкули Фраги на итальянский язык, передает Trend.

В ходе встречи Директор издательского дома Сандро Тети, который занимается переводом стихов Великого туркменского мыслителя Махтумкули Фраги, проинформировал Посла Т.Комекова о состоянии проводимых работ по переводу книги, так же было отмечено, о большом вкладе Великого поэта в человеческую цивилизацию, о том, что его главной целью было укрепление дружбы и братства между народами.

Профессор Сандро Тети особо отметил, что для них ученых тюркологов Италии является большой честью переводить поэзию Великого сына туркменского народа, которая станет первым изданием творчества философа Махтумкули Фраги на итальянском языке.

Профессор Федерико Де Ренци поблагодарил Посольство Туркменистана за доверие оказанное ему и группе ученых Италии за перевод и издание книги Махтумкули Фраги на итальянском языке перед Юбилейной датой 300-летия Великого мудреца Востока, который является духовным основателем туркменской государственности. Данное издание поможет читателям и ученым Италии для ознакомления и изучения богатой культуры туркменского народа.

В завершение встречи Посол Т.Комеков, поблагодарив итальянских ученых тюркологов за проделанную работу, рассказал о планах Посольства по укреплению отношений в гуманитарной сфере с Итальянской Республикой, отметил высокий уровень доверительных отношений между двумя дружественными странами.