Посол Туркменистана встретился с дипломатическим советником президента Италии

БАКУ /Trend/ - 30 января 2023 года в Квиринальском дворце Итальянской Республики состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Итальянской Республике Т.Комекова с новоназначенным Дипломатическим советником Президента Итальянской Республики Фабио Кассезе.

Как передает Trend, в ходе встречи Посол Т.Комеков рассказал о внешней политике Туркменистана основанной на принципах позитивного нейтралитета, миролюбия и взаимовыгодного сотрудничества со всеми заинтересованными зарубежными партнерами. Также, во время встречи были рассмотрены дальнейшие шаги по укреплению двустороннего взаимодействия в рамках международных организаций и углубления отношений в научно-культурных, торговоэкономических сферах. Стороны также обсудили вопросы развития отношений по направлениям, в которых были достигнуты договоренности между лидерами двух стран.

В конце встречи стороны подтвердили быть в активном диалоге в целях поддержания дальнейшего развития и углубления двусторонних отношений между Туркменистаном и Итальянской Республикой и обменялись наилучшими пожеланиями.