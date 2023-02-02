Германия оказывает поддержку Туркменистану в оцифровке системы транзита товаров

БАКУ /Trend/ - Немецкое общество по международному сотрудничеству (GIZ) оказывает поддержку Туркменистану в полной оцифровке системы транзита товаров до конца 2023 года, сообщил Trend представитель GIZ.

"С помощью цифровых инструментов, которые последовательно внедряются, торговые компании могут в электронном виде предварительно декларировать свои товары на таможне и перевозить их в другие страны даже без использования бумажных документов. Это делает транзит между Туркменистаном и соседними странами менее сложным, быстрым и более безопасным. GIZ консультирует национальные таможенные органы по вопросам оцифровки действующего стандарта транзита", - сказали в организации.

Было отмечено, что GIZ оказывает поддержку как Туркменистану, так и остальным странам Центральной Азии в повышении эффективности их транзитных процедур.

"Оцифровка всего этого транзитного процесса имеет ряд преимуществ для Туркменистана. С помощью онлайн-предварительного декларирования таможенные органы могут избежать излишних проверок. Кроме того, профессиональные водители получают прямую выгоду: им придется тратить значительно меньше времени на ожидание в очередях на границах и их компании смогут торговать более эффективно.

В организации отметили, что в случае компаний Туркменистана как страны происхождения, они могут извлечь выгоду из упрощения таможенных процедур.

Отметим, что это GIZ - это немецкое агентство по развитию со штаб-квартирой в Бонне и Эшборне (Германия), предоставляющее услуги в области международного сотрудничества и международного образования.