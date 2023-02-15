МИД Бельгии о развитии экономических отношений с Туркменистаном

БАКУ /Trend/ - На экономическом и коммерческом уровнях торговые потоки между Туркменистаном и Бельгией колеблются в пределах 15 миллионов евро в год, почти все из которых приходятся на бельгийский экспорт.

Об этом сказали Trend в пятницу в министерстве иностранных дел Бельгии.

Было отмечено, что в этом году Бельгия и Туркменистан отмечают 30-ю годовщину установления дипломатических отношений, страны поддерживают регулярные контакты, в частности на уровне внешнеполитических ведомств.

"Бельгийский экспорт в Туркменистан на 2021 год оценивается в 15,1 миллиона евро, из которых 72 процента составляют машины и оборудование, 19,8 процента - химическая продукция и 2,2 процента - пластмассы. Бельгийский импорт из Туркменистана на 2021 год оценивается в 0,9 миллиона евро, из которых 97,5 процента приходятся на текстиль, 1,3 процента - на полезные ископаемые и 1,1 процента - на пластмассы", - сказали в МИД Бельгии.

Кроме того, было подчеркнуто, что отношения между Бельгией и Туркменистаном развиваются в рамках стратегии ЕС для Центральной Азии, утвержденной в 2019 году и фокусирующейся на устойчивом развитии, реформах, прозрачности, региональном сотрудничестве и взаимосвязанности.