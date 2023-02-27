АБР готовит новую стратегию партнерства с Туркменистаном

БАКУ /Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) готовит новую страновую стратегию партнерства для Туркменистана.

Об этом сказал Trend в понедельник страновой директор АБР по Туркменистану Артур Андрысяк.

"На данный момент в Туркменистане находятся на продвинутой стадии разработки два проекта, которые будут способствовать наращиванию потенциала малых и средних предприятий-экспортеров в финансовом секторе, а также повышению потенциала в секторе здравоохранения. В то же время АБР работает над новыми проектами в энергетике и транспорте, в том числе в железнодорожном секторе, чтобы помочь Туркменистану расширить свои торговые и инвестиционные связи с другими странами в рамках Программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС)", - сказал Андрысяк.

Он отметил, что стратегия ЦАРЭС-2030, поддерживаемая АБР, открывает дополнительные области для участия Туркменистана в региональных инициативах, таких как экономическая и финансовая стабильность, изменение климата и окружающая среда, здравоохранение и образование, туризм, цифровая связь, управление рисками стихийных бедствий, а также сельское хозяйство и водные ресурсы.

"АБР продолжает уделять большое внимание укреплению национальных институтов и поддержке экономических реформ правительства и других ключевых инициатив по содействию развитию частного сектора, смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним, а также учету гендерной проблематики. На данный момент банк готовит свою следующую страновую стратегию партнерства для Туркменистана, которая обеспечит стратегические рамки для взаимодействия в период 2024-2028 годов", - сказал страновой директор.

Андрысяк добавил, что стратегия будет поддерживать национальное экономическое развитие с уделением особого внимания подключению к рынкам, диверсификации экономики, развитию частного сектора и инвестициям, наращиванию человеческого капитала, поддержке действий по борьбе с изменением климата, включая адаптацию к изменению климата и смягчение его последствий, учету гендерной проблематики и общим реформам.