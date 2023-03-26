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Явка на парламентских выборах в Туркменистане составила 91,12%

Туркменистан Материалы 26 марта 2023 20:23 (UTC +04:00)
Явка на парламентских выборах в Туркменистане составила 91,12%

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На выборах в парламент Туркменистана до 19-ти часов проголосовало 91,12% избирателей, передает Trend со ссылкой на ЦИК страны.

В Ахалском велаяте проголосовало 91,74%, в Балканском велаяте 91,49%, в Дашогузском велаяте 90,94%, в Лебапском велаяте 91,17%, в Марыйском велаяте 90,87%, в Ашхабаде 90,91% избирателей.

На выборах в члены велаятских, этрапских, городских халк маслахаты до 19-ти часов проголосовало 91,10% избирателей.

Точнее, в Ахалском велаяте проголосовало 91,74%, в Балканском велаяте 91,49%, в Дашогузском велаяте 90,94%, в Лебапском велаяте 91,17%, в Марыйском велаяте 90,87%, в Ашхабаде 90,78% избирателей.

На выборах в члены генгеши до 19-ти часов проголосовало 91,20% избирателей.

Точнее, в Ахалском велаяте проголосовало 91,74%, в Балканском велаяте 91,71%, в Дашогузском велаяте 90,85%, в Лебапском велаяте 91,32%, в Марыйском велаяте 90,94% избирателей.

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