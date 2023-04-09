Туркменистан ожидает самого высокого роста ВВП среди стран Центральной Азии в 2023 году - АБР

БАКУ /Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) прогнозирует рост ВВП Туркменистана на уровне 6,5 процента в 2023 году, что является самым высоким показателем среди стран Центральной Азии.

Как сообщает Trend, со ссылкой на отчет Asian Development Outlook, банк ожидает, что экономический рост страны в 2024 году составит 6 процентов.

"Этот прогноз предполагает более высокие капитальные затраты и сохраняющийся высокий спрос на экспорт углеводородов. Добыча и экспорт нефти и газа продолжат устойчивый рост в течение этого периода, при ожиданиях сохранения высоких цен и увеличения объемов экспорта. Между тем, деятельность за пределами крупной углеводородной экономики будет по-прежнему зависеть от государственной поддержки государственных предприятий и частных фирм, занимающихся импортозамещением, а также от программ стимулирования экспорта", - говорится в отчете банка.

Между тем, в своем сентябрьском отчете АБР прогнозировал рост ВВП Туркменистана на уровне 5,8 процента в 2023 году.

АБР отметил, что рост ВВП Туркменистана достиг 6,2 процента в 2022 году, что отражает увеличение экспорта углеводородов, в основном природного газа, по более высоким ценам и растущий внутренний спрос на товары после окончания пандемии COVID-19.

Правительство Туркменистана прогнозирует рост ВВП Туркменистана в 2023 году на уровне 6,5 процента.