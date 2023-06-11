Туркменистан закупит новые пассажирские самолеты от компании Boeing

БАКУ /Trend/ - По поручению президента Сердара Бердымухамедова, Туркменистан планирует расширить свой парк гражданской авиации, закупив шесть пассажирских самолетов от американской компании Boeing, передает Trend.

В соответствии с подписанным президентом Туркменистана постановлением, "Turkmenhowayollary" (Туркменские воздушные линии) Агентства транспорта и коммуникаций при кабинете министров страныт получило разрешение на заключение контракта с компанией "Boeing" (США) на покупку четырех самолетов модели "Boeing 737-8".

Кроме того, другим постановлением президента агентство "Turkmenhowayollary" получило разрешение на заключение трехсторонних контрактов с компаниями "TMHCC-AIR 1 LLC" и "TMHCC-AIR 2 LLC" (США) для приобретения двух самолетов модели "Boeing 777-367ER".

Модификация лайнера 777-300ER обладает дальностью полета до 12 тысяч километров, а среднемагистральные самолеты 737-8 MAX 8 способны преодолевать расстояние до 6 570 километров.