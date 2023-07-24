МИД Туркменистана о перспективах строительства Транскаспийского газопровода

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Туркменистана опубликовало на своем сайте сообщение для СМИ, отреагировав на публикации в зарубежных масс-медиа по теме Транскаспийского трубопровода, передает в понедельник Trend.

"В последнее время в ряде международных СМИ стали появляться комментарии, касающиеся возможностей реализации проекта поставок туркменского природного газа в западном направлении. Речь идет о строительстве газопровода по дну Каспийского моря с целью транспортировки туркменского «голубого топлива» на европейские рынки (Транскаспийский трубопровод)", - говорится в официальном заявлении туркменского МИД, текст которого мы приводим ниже:

Столь «внезапное» проявление интереса к масштабному проекту в нынешних условиях, в общем, понятно и объяснимо. Но, одновременно, требует объективного и четкого фактологического разъяснения.

Идея строительства Транскаспийского газопровода, инициированная Туркменистаном, изначально рассматривалась нашей страной не просто как экономически и коммерчески обоснованный проект, но и в качестве важнейшей составной части диверсификации энергетических потоков как ключевого условия глобальной энергетической безопасности и устойчивости на основе равного учета интересов и выгод производителей, потребителей и транзитеров. С чем, кстати, согласны все потенциальные участники проекта.

Начало предметному обсуждению этого вопроса было положено в ходе официального визита Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Брюссель в ноябре 2007 года, его переговоров с Председателем Еврокомиссии, Еврокомиссарами и руководителями различных структур ЕС. В ноябре того же года и в мае 2008 года Туркменистан посетили с визитами официальные представители ЕС, ответственные за энергетическое сотрудничество, в ходе которых были достигнуты принципиальные договоренности по вопросам взаимодействия Туркменистана с Евросоюзом в области энергетики. Одним из результатов проведенных встреч стало также подписание в мае 2008 года Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве в области энергетики между Туркменистаном и Европейским Союзом. Обоюдная готовность к выработке механизма, обеспечивающего поставки туркменских энергоносителей в Европу, была подтверждена и во время официального визита тогдашнего Председателя Еврокомиссии Жозе Мануэла Барозу в Туркменистан в начале 2011 года.

Параллельно, в рамках ООН, Туркменистаном был инициирован широкий заинтересованный диалог по проблеме энергетической безопасности, итогом чего стало консенсусное принятие Генеральной Ассамблеей в 2008 году первой резолюции «Надежный и стабильный транзит энергоносителей и его роль в обеспечении устойчивого развития и международного сотрудничества». Ее коспонсорами стало 71 государство. В 2013 году Генеральная Ассамблея ООН еще раз единогласно приняла туркменский проект аналогичной резолюции.

Опираясь на такую прочную международно-правовую базу, Туркменистан прилагал усилия для создания необходимых политических, финансовых, организационных условий, которые бы позволили перевести идею строительства Транскаспийского трубопровода в практическую плоскость. С этой целью были сформированы механизмы трехстороннего партнерства между Туркменистаном, Азербайджанской Республикой и Европейским Союзом в составе руководителей соответствующих энергетических ведомств.

Со стороны ЕС, в свою очередь, были также предприняты значительные усилия, в частности, в виде создания Каспийской Корпорации Развития как объединения европейских энергетических компаний, банков и других финансовых институтов для налаживания системного сотрудничества по выводу энергоресурсов Каспия в западном направлении. Закономерно, что Европейским Союзом Транскаспийский газопровод был включен в список перспективных проектов.

В целом, взаимодействие по строительству Транскаспийского трубопровода продвигалось последовательно и практически, получая политическую и функциональную международную поддержку.

Международно-правовая обоснованность проекта также не вызывает сомнений после принятия в 2018 году пятью прибрежными государствами основополагающего документа, регулирующего ключевые принципы политики на Каспии – Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

В статье 14 этого документа, в частности, говорится:

«1. Стороны могут прокладывать кабели и трубопроводы по дну Каспийского моря.

Определение трассы для прокладки подводных кабелей и трубопроводов осуществляется по согласованию со Стороной, через сектор дна которой должен быть проведен подводный кабель или трубопровод».

Таким образом, на сегодняшний день строительство Транскаспийского трубопровода непосредственно связано с разграничением дна между Туркменистаном и Азербайджанской Республикой.

Кроме того, Туркменистан убежден, что каких-то политических, экономических, финансовых факторов, препятствующих осуществлению строительства газопровода не существует. Напротив, Транскаспийский трубопровод является абсолютно реалистичным проектом, обоснованным с экономической точки зрения, способным внести ощутимый вклад в обеспечение энергетической безопасности в Евразии, обеспечить долгосрочный и бесперебойный доступ к источникам сырья для европейских потребителей, при соблюдении очевидных выгод и интересов транзитной стороны.

Исходя из этого, Туркменистан, будучи приверженным стратегии диверсификации энергетических потоков, выражает готовность к продолжению взаимодействия с партнерами по осуществлению проекта Транскаспийского трубопровода.