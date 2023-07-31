Объем валютных сделок на бирже Туркменистана превысил 11,6 миллиона долларов

БАКУ /Trend/ - На прошлой неделе общая сумма сделок на Государственной товарно-сырьевой бирже Туркменистана составила 11 616 300 долларов США. Всего было зарегистрировано 14 сделок, передает Trend.

Представители деловых кругов из различных стран, таких как Объединённые Арабские Эмираты, Мальта, Украина, Афганистан, приобрели различные продукты, включая полипропилен, авиационный керосин, сжиженный газ, произведенные на технологических установках ГК «Туркменнефть», а также карбамид от ГК «Туркменхимия».

Кроме того, предприниматели из ОАЭ, Турции, Гонконга, Кыргызстана и Азербайджана также приобрели крашенные махровые изделия, упаковочную ткань, хлопчатобумажную пряжу и недистиллированные сырые жирные кислоты, используя иностранную валюту.