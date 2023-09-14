Туркменистан выступает за создание Центрально-азиатской Торговой палаты - Сердар Бердымухамедов

ДУШАНБЕ/Trend/- Туркменистан выступает за создание Центрально-азиатской Торговой палаты.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов на 5-ой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Душанбе.

«Важнейшей задачей является расширение торгово-экономических отношений между нашими странами и увеличение объёмов взаимного товарооборота. Думаю, что здесь требуется предельная конкретика и действенные меры. Предлагаем рассмотреть в этой связи вопрос создания Центрально-азиатской Торговой палаты»,- сказал он.

По словам Бердымухамедова, смысл и цель ее работы – это координация наших совместных шагов в развитии торговли; обеспечение коммерческих интересов всех потенциальных экономических субъектов центрально-азиатского рынка; привлечение инвестиций для реализации крупных региональных проектов.