Туркменский НПЗ представил дизельное топливо нового поколения

БАКУ /Trend/ - Туркменбашинский комплекс нефтеперерабатывающих заводов представил новый продукт - гидроочищенное дизельное топливо "Hydro Plus", передает Trend.

С начала года в четвёртом цехе на установке гидроочистки дизельного топлива ТКНПЗ было выпущено уже три тысячи тонн современного горючего. Новый продукт прошел проверку на соответствие мировым стандартам качества в Отделе технического контроля предприятия.

Гидроочищенное дизельное топливо "Hydro Plus" отличается от других аналогов рядом преимуществ. Улучшены смазывающие свойства, что повышает защиту двигателей от износа и коррозии, а также оптимизирован расход топлива. Снижены выбросы вредных веществ в выхлопных газах, расширен температурный диапазон применения и улучшены другие параметры, способствующие повышению мощности дизельных двигателей.

Эти улучшения были достигнуты за счет специальных присадок, включающих химические вещества, импортированные из ФРГ, которые были применены в строгих пропорциях специалистами Туркменбашинского комплекса. Эти инновационные присадки обеспечивают защиту от кристаллизации парафинов, предотвращают образование сажи и нагара в системах двигателей, а также повышают противоизносные характеристики движущихся деталей.

Продукт "Hydro Plus" вскоре будет включен в товарный реестр номенклатурной продукции Туркменбашинского комплекса.