Туркменистан расширяет сеть поставок электроэнергии в Афганистан

БАКУ /Trend/ - Туркменистан активно продвигает и расширяет поставки электроэнергии в Афганистан, предпринимая последовательные шаги для увеличения объемов и разнообразия маршрутов. Об этом сообщил Мырат Артыков, начальник Управления Минэнерго по международным проектам направления Туркменистан-Афганистан-Пакистан, на Туркмено-афганском бизнес-форуме в Ашхабаде, передает Trend.

В настоящее время электроэнергия поставляется из Туркменистана в Афганистан через несколько маршрутов, включая Керки-Андхой, Серхетабат-Герат, Серхетабат-Тургунди, Рабаткашан-Калайнау и Зелили-Акина. По словам Артыкова, сотрудничество в этой области между двумя странами привело к росту объемов туркменской электроэнергии, поставляемой в Афганистан, с каждым годом.

В январе 2021 года была запущена в эксплуатацию Керкинская электростанция мощностью 500 кВт и соответствующая линия электропередачи, которая стала частью маршрута Керки-Андхой-Шиберган-Мазари-Шариф. В рамках этого проекта была построена электростанция мощностью 500 кВт в городе Керки, протяженностью 388 км от Марыйской ГЭС до города Керки, а также линии электропередачи напряжением 500 кВ от Керки протяженностью 62 км до туркмено-афганской границы.

Согласно соглашению о покупке-продаже между корпорацией «Туркменэнерго» и компанией «Da Afghanistan Breshna Sherkat» (DABS), в настоящее время передается электроэнергия мощностью 220 кВ. В ближайшем будущем планируется продлить линию до столицы Афганистана Кабула и увеличить мощность до 500 кВ.

В 2024 году Туркменистан планирует поставить в Афганистан общий объем электроэнергии в размере 1 835 300 000 кВтч. Для обеспечения спроса на электроэнергию в провинциях Герат, Фарах и Кандагар, а также для содействия социально-экономическому развитию соседней страны и ее интеграции в международные экономические связи стартовал проект ЛЭП Туркменистан-Афганистан-Пакистан.

Этот проект, инвестором которого является турецкая компания «Calik Holding A.S.», планируется реализовать в три этапа. На первом этапе строится линия электропередачи от Марыйской ГЭС в провинцию Герат, на втором этапе — в город Кветта в Пакистане, а на третьем — от провинции Герат до провинции Кандагар в Афганистане.

В рамках первого этапа в августе 2021 года были завершены строительно-монтажные работы в туркменской части проекта. Сейчас ведутся работы по расширению электростанции «Нур-уль-Джихад» в Герате с целью увеличения объема поставляемой электроэнергии до 120 МВт.