"Туркменгаз" составил план по увеличению добычи газа в кратчайшие сроки

БАКУ /Trend/ - Государственный концерн "Туркменгаз" разработал план мероприятий для увеличения добычи газа в кратчайшие сроки, передает Trend.

Планируется начать бурение эксплуатационно-оценочных скважин и обеспечить необходимым оборудованием для их строительства. Эта информация была представлена в ходе очередного заседания Кабинета Министров Туркменистана. Отмечается, что уже сейчас "Туркменгаз" получил первые притоки голубого топлива благодаря специальному оборудованию, и работа по увеличению добычи ведется на месторождении "Галкыныш".

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подчеркнул важность увеличения добычи голубого топлива, обратив внимание на необходимость дальнейшего увеличения объемов добычи углеводородов.