Министры юстиции стран ШОС в октябре проведут совещание в Ташкенте

14 августа 2017 14:08 (UTC+04:00)

ТАШКЕНТ /Trend/ - Министерство юстиции Узбекистана начало подготовку к проведению пятого совещания министров юстиции государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Ташкенте, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

"В министерстве юстиции Узбекистана под председательством узбекской стороны состоялось первое заседание экспертов по подготовке пятого совещания министров юстиции государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в рамках экспертной встречи узбекской стороной была представлена информация о ходе подготовки к совещанию, которое состоится в октябре в Ташкенте.

В ходе заседания были обсуждены проекты повестки дня совещания, совместного заявления по его итогам, а также другие вопросы.

"Вместе с тем стороны решили продолжить работу по реализации достигнутых ранее договоренностей об обеспечении широкого доступа граждан, субъектов предпринимательства и заинтересованных организаций к информационным базам законодательства государств-членов ШОС", - отмечается в сообщении.

ШОС была основана в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. На саммите ШОС в Астане, состоявшемся в июне этого года, в число полноправных членов организации вошли Индия и Пакистан.

(Автор: Демир Азизов)

Azernews Newspaper
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