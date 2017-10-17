В Узбекистане принята программа по развитию пчеловодства

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев 16 октября подписал постановление «О мерах по дальнейшему развитию отрасли пчеловодства в республике».

Постановлением утверждается программа мер по комплексному развитию отрасли пчеловодства на период 2017-2021 годы, предусматривающая увеличение объемов производства меда и его переработки, обеспечение пчелиными пакетами, внедрение современных технологий в процесс производства меда.

Объемы производства медовой продукции планируется увеличить с 15,4 тысячи тонн в 2017 году до 23,7 тысячи тонн к 2021 году.

В документе отмечается, что в стране насчитывается более 12 тысяч субъектов предпринимательства в сфере пчеловодства. В 2016 году было произведено 12 тысяч тонн меда, что на 20 процентов больше по сравнению с предыдущим годом.

Несмотря на рост, отмечается неэффективное использование возможностей по производству меда. Продуктивность отдельной пчелиной семьи не превышает 20 килограмм, что ниже среднемирового показателя.

Согласно постановлению, также образуется Ассоциация «Узбекистон асаларичилари» («Пчеловоды Узбекистана»). Организации предстоит решить ряд задач, в том числе обеспечить системную организацию технологических процессов по производству медовой продукции и выращиванию пчелиных пакетов, способствовать укреплению кормовой базы, рациональному использованию природных ресурсов, а также внедрению научно обоснованных методов и современных технологий в процесс производства меда.

С 2018-2019 учебного года в Ферганском государственном университете планируется открыть зоотехнический факультет для подготовки кадров в сфере пчеловодства.

При «Алокабанке» будет создана лизинговая компания, на которую возлагаются задачи по поставке пчелиных ульев, оборудования и инструментов за счет кредитов банков и собственных средств лизинговой компании, поставке на лизинговой основе инвентаря и оборудования, специальных транспортных средств и прицепов, используемых в пчеловодстве, а также технологических линий упаковки меда.

Постановлением предусматривается предоставление пчеловодческим хозяйствам в период сбора меда на безвозмездной основе, возможности использования земель лесного фонда, охраняемых природных территорий (за исключением государственных заповедников и охраняемых зон биосферных резерватов), горных и предгорных участков, естественных пастбищ, а также сельскохозяйственных угодий.

Организации в составе Ассоциации «Узбекистон асаларичилари» до 1 января 2023 года освобождены от уплаты таможенных платежей (кроме таможенных сборов) на ввозимые племенные материалы (продукцию), инвентарь и оборудование, используемые в пчеловодстве, специальную технику и ветеринарные препараты, применяемые против болезней и вредителей пчел, древесные материалы для изготовления ульев, пенополиуретан и его вспомогательные части, вощину и восковую продукцию.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Хазар Ахундов)