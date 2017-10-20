В Ташкенте открыта выставка азербайджанских ковров

20 октября 2017 16:00 (UTC+04:00)

ТАШКЕНТ /Trend/ - В Ташкенте в Азербайджанском культурном центре имени Гейдара Алиева 19 октября состоялось открытие зала под названием «Узоры страны Огней» - постоянно действующей выставки азербайджанских ковров.

Как отметил на открытии зала директор Центра Самир Аббасов, с древних времён земля Азербайджана известна различными видами национального искусства. Среди этого разнообразия, Азербайджанское ковроткачество - это яркая страница в мировой истории искусства.

В средние века из Азербайджана в зарубежные страны вывозилось огромное количество ковров и ковровой продукции. Эти ковры, имели сложный орнамент, неповторимые узоры и нашли свое отражение в произведениях и миниатюрах известных европейских художников.

Во второй половине XVIII века в северной части Азербайджана были небольшие феодальные ханства - Шекинское, Бакинское, Губинское, Карабахское, Иреванское, Гянджинское, Нахчыванское, Ширванское. В это время производство ковров сильно расширилось, каждое ханство имело свою ковровую мастерскую. Вследствие этого возникли самостоятельные школы изготовления ковров.

На сегодняшний день по различным художественным и техническим характеристикам, цвету в Азербайджане функционируют 7 основных школ Азербайджанского ковроделия: Ширванская, Бакинская, Кубинская, Казахская, Гянджинская, Тебризская и Карабахская.

В 1967 году в Азербайджане был создан первый в мире Музей Ковра, регулярно проводятся международные конференции, посвящённые этому виду искусства.

В ноябре 2010 года при поддержке Фонда Гейдара Алиева «Традиционное искусство ковров в Азербайджане» включено в список ЮНЕСКО.

(Автор: Диана Алиева. Редактор: Хазар Ахундов)

Azernews Newspaper
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