Сенат Узбекистана одобрил повышение самостоятельности местных бюджетов

ТАШКЕНТ /Trend/ - Сенатом Узбекистана одобрено законодательное закрепление повышения самостоятельности местных бюджетов.

Новая норма предусмотрена изменениями и дополнениями в Бюджетный кодекс, закон «О государственной власти на местах», которые предусматривают повышение самостоятельности местных бюджетов, формирование резервных фондов районов и городов и порядок их использования.

В частности, предусматривается повышение бюджетных полномочий Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимов областей, города Ташкента, районов и городов путем предоставления им права вводить понижающие или повышающие коэффициенты к установленным ставкам по отдельным налогам, определяемым законодательством, с учетом особенностей регионов и места осуществления деятельности.

Коррективы Бюджетного кодекса являются частью закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с принятием основных направлений налоговой и бюджетной политики на 2018 год». Документ рассмотрен накануне в ходе 13-го пленарного заседания Сената Одий Мажлиса Республики Узбекистан.

Закон состоит из 3 статей, предусматривающих внесение изменений и дополнений в Бюджетный кодекс, Налоговый кодекс и закон Республики Узбекистан «О государственной власти на местах».

Изменения и дополнения в Налоговый кодекс Республики Узбекистан вносятся в связи с объединением налога на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры с налогом на прибыль, а также в связи с объединением обязательных отчислений в единый платеж – в обязательные отчисления в государственные целевые фонды. Закон одобрен сенаторами.

(Автор: Диана Алиева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.