Глава Узбекистана принял участие в неформальном саммите СНГ

27 декабря 2017 05:29 (UTC+04:00)

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев накануне принял участие на неформальном заседании Совета глав государств-участников Содружества Независимых Государств в Москве.

Как сообщила пресс-служба главы государства, президента Шавката Мирзиёева в резиденции Ново-Огарево встретил президент Российской Федерации Владимир Путин.

Владимир Путин, приветствуя глав государств, рассказал об итогах председательства России в СНГ. Он отметил, что в текущем году была осуществлена важная работа по укреплению взаимной интеграции и повышению авторитета организации.

Президент Шавкат Мирзиёев отметил, что в нынешнем году сотрудничество Узбекистана со странами СНГ еще более укрепилось, заметно возрос объем товарооборота. Он также подчеркнул, что взаимовыгодное сотрудничество тесно связывает государства-участников, данная встреча придаст новый импульс развитию этих отношений.

Отмечалось, что предстоящие в 2018 году события в России имеют важное значение, на выборах президента народ России проголосует за достойного кандидата.

На встрече было уделено внимание вопросам развития сотрудничества между государствами Содружества в различных сферах, укрепления безопасности, предупреждения рисков и угроз региону.

Как известно, Узбекистан ведет активное сотрудничество в рамках СНГ. Взаимодействие нашей страны с государствами-участниками этой организации последовательно развивается по различным направлениям. Глава нашего государства принял участие в заседании Совета глав государств-участников СНГ, прошедшем 10-11 октября текущего года в Сочи. Третьего ноября в Ташкенте состоялось заседание Совета глав правительств.

В Послании президента Республики Узбекистан Олий Мажлису затронуты приоритеты во внешней политике. Отмечалось, что страна продолжает развивать отношения с зарубежными государствами, в том числе странами СНГ, на новом этапе. Согласно принципу "Центральная Азия - главный приоритет во внешней политике Узбекистана" укреплены отношения с соседними странами. Это играет важную роль и в развитии сотрудничества в рамках Содружества.

(Автор: Диана Алиева)

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