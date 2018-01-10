Президент Узбекистана поручил увеличить скорость интернета минимум в четыре раза

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил в текущем году увеличить скорость подключения к глобальной информационной сети минимум в четыре раза и существенно снизить цены за пользование интернет трафиком.

Об этом глава государства заявил на совещании, посвященном развитию информационно-коммуникационных технологий в Узбекистане и обеспечению национальной информационной безопасности.

Президент отметил, что средняя скорость интернет подключения в странах СНГ в десять раз выше по сравнению с Узбекистаном. И это необходимо исправить максимум к 2020 году, а операторам связи нужно обязательно вкладывать ресурсы в расширение телекоммуникационной сети в отдаленных районах, а также на территориях, примыкающих к автомобильным и железным дорогам.

«Мне отчитались, что интернетом в нашей стране пользуются 20 миллионов человек. Однако из-за ограниченного круга услуг, представляемых посредством национального интернета, большая часть населения пользуется им только для переписки в Telegram», сказал Шавкат Мирзиёев.

В настоящее время Узбекистан для доступа в интернет пользуется казахстанским трафиком, который он в свою очередь приобретает у России. Доступ в глобальную информационную сеть в стране остается одним из самых худших в мире. Это касается цены, объема трафика, времени загрузки страниц и надежности интернет-соединений.

Главной причиной этих проблем эксперты называют практически монопольное права акционерной компании «Узбектелеком» на владение основными сетями передачи данных. Из-за этого провайдерам приходится покупать трафик у монополиста, который ставит условия, которые невозможно не принять.

(Автор: Мамед Дашдамиров)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.