Президент Узбекистана поручил увеличить скорость интернета минимум в четыре раза

10 января 2018 04:01 (UTC+04:00)

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил в текущем году увеличить скорость подключения к глобальной информационной сети минимум в четыре раза и существенно снизить цены за пользование интернет трафиком.

Об этом глава государства заявил на совещании, посвященном развитию информационно-коммуникационных технологий в Узбекистане и обеспечению национальной информационной безопасности.

Президент отметил, что средняя скорость интернет подключения в странах СНГ в десять раз выше по сравнению с Узбекистаном. И это необходимо исправить максимум к 2020 году, а операторам связи нужно обязательно вкладывать ресурсы в расширение телекоммуникационной сети в отдаленных районах, а также на территориях, примыкающих к автомобильным и железным дорогам.

«Мне отчитались, что интернетом в нашей стране пользуются 20 миллионов человек. Однако из-за ограниченного круга услуг, представляемых посредством национального интернета, большая часть населения пользуется им только для переписки в Telegram», сказал Шавкат Мирзиёев.

В настоящее время Узбекистан для доступа в интернет пользуется казахстанским трафиком, который он в свою очередь приобретает у России. Доступ в глобальную информационную сеть в стране остается одним из самых худших в мире. Это касается цены, объема трафика, времени загрузки страниц и надежности интернет-соединений.

Главной причиной этих проблем эксперты называют практически монопольное права акционерной компании «Узбектелеком» на владение основными сетями передачи данных. Из-за этого провайдерам приходится покупать трафик у монополиста, который ставит условия, которые невозможно не принять.

(Автор: Мамед Дашдамиров)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Узбекистане внутренний гражданский паспорт планируют признать заграничным
Узбекистан 00:53
СП Jizzakh Petroleum начнет продажу импортного бензина на ташкентских АЗС 10 января
Узбекистан 9 января 21:22
Гурбангулы Бердымухамедов: Узбекско-туркменские торгово-экономические связи динамично развиваются
Центральная Азия 9 января 17:45
Uzcard сняла все лимиты на обналичивание сумов через банкоматы
Бизнес 9 января 17:09
На таджикско-узбекской границе возобновит работу КПП "Пенджикент-Самарканд"
Таджикистан 9 января 16:26
Инфляция в потребительском секторе Узбекистана за год составила 14,4 процента
Бизнес 9 января 14:29
В Узбекистане увеличились доходы по корпоративным облигациям коммерческих банков
Бизнес 9 января 11:25
В Узбекистане бюджетные организации получили налоговые льготы
Бизнес 9 января 10:14
В Узбекистане внедрена процедура банкротства физлиц
Бизнес 8 января 19:32
Президент Узбекистана поручил оптимизировать госучастие в предприятиях
Бизнес 8 января 14:42
В Узбекистане объявлены налоговые каникулы
Бизнес 8 января 14:31
В Узбекистане откроется офис Конфедерации промышленности Индии
Бизнес 8 января 12:22
Кипрские предприниматели инвестируют в ташкентский Eco Park $5 млн
Бизнес 8 января 10:33
Узбекистан почти в шесть раз снизил акциз на легковые автомобили собственного производства
Узбекистан 8 января 08:02
В крупнейший банк Узбекистана подано более 200 заявок по кредитной линии Korea Eximbanka
Бизнес 7 января 09:37
Реорганизация нефтегазовой отрасли Узбекистана завершена
Энергетика 7 января 09:35
Узбекистан отказывается от активной политики импортозамещения
Экономика 7 января 09:33
Минфин Узбекистана получил рекордное число заявок на трудоустройство после массового увольнения
Бизнес 6 января 13:22