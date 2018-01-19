Узбекистан окажет поддержку Управлению Верховного комиссара ООН по правам человека

19 января 2018 02:37 (UTC+04:00)

ТАШКЕНТ /Trend/ - В 2018 году Узбекистан внесет в фонд Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека 100 тысяч долларов, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев одобрил обращение Верховного комиссара ООН по правам человека Зейда Раада аль-Хусейна о рассмотрении возможности добровольного взноса в бюджет управления.

Состоявшийся 10-12 мая 2017 года визит делегации Управления Верховного комиссара ООН по правам человека во главе с Верховным комиссаром Зейдом Раадом аль-Хусейном в Узбекистан поднял сотрудничество между Узбекистаном и ООН на новый уровень, говорится в сообщении пресс-службы президента.

В ходе своего визита в Узбекистан Верховный комиссар ООН по правам человека высоко оценил осуществляемые в республике реформы и выразил готовность поддерживать широкомасштабные преобразования, реализуемые в стране.

Принятие парламентом Узбекистана в июне 2017 года плана действий, состоящего из почти 100 мероприятий, придало новый импульс расширению конструктивного и открытого диалога между Узбекистаном и Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека.

(Автор: Мамед Дашдемиров)

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