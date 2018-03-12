Узбекистан может принять участие в строительстве ГЭС в Таджикистане

БАКУ /Trend/ - Узбекистан может принять участие в строительстве гидротехнических сооружений на территории Таджикистана, в том числе Рогунской ГЭС.

Об этом сообщают узбекские СМИ, со ссылкой на текст совместного заявления президентов Узбекистана и Таджикистана.

«Стороны выразили обоюдную заинтересованность в развитии регионального партнерства в сфере рационального и справедливого использования водных ресурсов и подчеркнули важность существующих и строящихся гидроэнергетических сооружений для решения водно-энергетических проблем Центральной Азии», – говорится в совместном заявлении президентов Шавката Мирзиёева и Эмомали Рахмона.

Согласно информации, в заявлении указывается, что узбекская сторона выразила готовность всесторонне рассмотреть возможность участия в строительстве гидроэнергетических сооружений в Таджикистане, в том числе Рогунской ГЭС, с учетом соблюдения общепризнанных международных норм и стандартов по строительству таких объектов.

По словам президента Таджикистана, на переговорах в Душанбе стороны были едины во мнении, что существующие и строящиеся гидроэнергетические сооружения будут способствовать решению водно-энергетических проблем региона.

«В данном контексте мы искренне приветствуем поддержку Узбекистана в вопросе развития гидроэнергетических сооружений в Таджикистане, в том числе Рогунской ГЭС», – сказал Эмомали Рахмон по итогам переговоров с президентом Узбекистана

При этом, Эмомали Рахмон подчеркнул, что Таджикистан не создавал проблем для соседей в сфере водопользования и не собирается делать этого в будущем. «Мы никогда и никоим образом не оставим своих соседей без воды», – добавил президент.

Строительство плотины Рогунской ГЭС официально стартовало в конце октября 2016 года, спустя менее двух месяцев после смерти первого президента Узбекистана Ислама Каримова, который много лет выступал против проекта ГЭС, утверждая, что плотина сократит приток воды на поля Узбекистана.

Серьезной угрозой также является сейсмическая активность. Правительство Узбекистана не раз высказывало опасения, что в случае сильных толчков плотина может быть повреждена или разрушена, что приведет к сходу огромного количества воды.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 9-10 марта находился с первым государственным визитом в Душанбе. Главы государств обсудили все аспекты сотрудничества, включая экономику, гуманитарную сферу, энергетические проекты и пограничный вопрос.

Ранее сообщалось, что Таджикистан приступит к поставкам электроэнергии в Узбекистан в конце марта или начале апреля текущего года. Общий объем экспорта таджикской электроэнергии в соседнюю страну составит не менее 1,5 миллиарда киловатт-часов в год.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

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