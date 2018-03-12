Узбекистан примет меры по борьбе с загрязнением улиц

12 марта 2018 15:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С 2019 года в Узбекистане может быть запрещена бесплатная выдача пакетов из полимерных пленок.

Об этом в понедельник сообщают узбекские СМИ.

Согласно информации, данная мера предусмотрена проектом постановления правительства «О мерах по дальнейшему совершенствованию и развитию системы санитарной очистки». Документ опубликован для обсуждения.

В документе говорится, что данное решение направлено на предотвращение загрязнения окружающей среды.

В проекте постановления предлагается запретить включение стоимости пакетов из полимерных пленок в стоимость реализуемого товара и реализацию таких пакетов ниже их себестоимости.

В документе отмечается, что все производители и заказчики пакетов из полимерных пленок должны наносить на пакеты матричные коды для считывания сканерами контрольно-кассовых машин торговых точек.

Запрет планируется ввести на изготовление и ввоз на территорию Узбекистана пакетов из полимерных пленок, используемых для расфасовки товаров в сфере торговли, толщиной менее 15 микрон и емкостью менее пяти литров. С 1 января 2020 года этот запрет распространится на пакеты толщиной менее 50 микрон и емкостью менее 10 литров.

Исключение составят пакеты емкостью до одного литра, не имеющие ручек, рекламных и информационных логотипов, являющиеся частью упаковки сыпучих и не имеющих твердой консистенции продуктов, а также пакеты, реализуемые в розничных сетях рулонами не менее 50 штук для использования в быту.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Мирзиёев примет участие в открытии Года Узбекистана в Казахстане
Узбекистан 18:09
Каракалпакстан выделит хлопковые поля под кормовые культуры
Узбекистан 17:53
Банки Узбекистана и Таджикистана договорились о финансировании узбекского экспорта
Бизнес 12:22
Узбекская компания объявляет конкурс на поставку катализатора
Тендеры 11:50
Узбекистан и ЕС обсудят сотрудничество
Узбекистан 10:43
Южнокорейская компания реализует в Ташкенте крупный проект
Узбекистан 10:17
Узбекистан может принять участие в строительстве ГЭС в Таджикистане
Узбекистан 10:08
Узбекский «Нефтегазинвест» объявляет конкурс на поставку активированного угля
Тендеры 10 марта 16:00
Узбекская нефтегазовая компания объявляет конкурс на покупку абсорбента
Тендеры 10 марта 15:30
Узбекский и Таджикский государственные банки договорились о предоставлении кредита
Бизнес 10 марта 12:56
Главы Узбекистана и Таджикистана ввели в строй ж/д линию Галаба-Амузанг-Хушади
Узбекистан 10 марта 11:20
Между Ташкентом и Душанбе не осталось нерешённых вопросов - президент Узбекистана
Узбекистан 10 марта 10:40
Соглашения между Узбекистаном и Таджикистаном служат стабилизации в регионе - эксперт
Узбекистан 10 марта 09:56
Узбекский "Нефтегазинвест" объявляет тендер на поставку диэтиленгликоля
Тендеры 9 марта 20:32
Узбекистан и Таджикистан намерены увеличить товарооборот
Узбекистан 9 марта 20:03
Узбекистан и Таджикистан ввели безвизовый режим
Узбекистан 9 марта 19:55
Узбекский "Нефтегазинвест" объявляет тендер на поставку углеводородной продукции
Тендеры 9 марта 17:12
Узбекистан намерен привлечь корейские инвестиции для решения транспортных проблем
Бизнес 9 марта 13:00