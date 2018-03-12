Узбекистан примет меры по борьбе с загрязнением улиц

БАКУ /Trend/ - С 2019 года в Узбекистане может быть запрещена бесплатная выдача пакетов из полимерных пленок.

Об этом в понедельник сообщают узбекские СМИ.

Согласно информации, данная мера предусмотрена проектом постановления правительства «О мерах по дальнейшему совершенствованию и развитию системы санитарной очистки». Документ опубликован для обсуждения.

В документе говорится, что данное решение направлено на предотвращение загрязнения окружающей среды.

В проекте постановления предлагается запретить включение стоимости пакетов из полимерных пленок в стоимость реализуемого товара и реализацию таких пакетов ниже их себестоимости.

В документе отмечается, что все производители и заказчики пакетов из полимерных пленок должны наносить на пакеты матричные коды для считывания сканерами контрольно-кассовых машин торговых точек.

Запрет планируется ввести на изготовление и ввоз на территорию Узбекистана пакетов из полимерных пленок, используемых для расфасовки товаров в сфере торговли, толщиной менее 15 микрон и емкостью менее пяти литров. С 1 января 2020 года этот запрет распространится на пакеты толщиной менее 50 микрон и емкостью менее 10 литров.

Исключение составят пакеты емкостью до одного литра, не имеющие ручек, рекламных и информационных логотипов, являющиеся частью упаковки сыпучих и не имеющих твердой консистенции продуктов, а также пакеты, реализуемые в розничных сетях рулонами не менее 50 штук для использования в быту.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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