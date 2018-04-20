В Ташкенте паспорта заменят ID-картами

20 апреля 2018 11:52 (UTC+04:00)

В Ташкенте реализуют пилотный проект по выдаче ID-карт взамен паспортов, пишут в пятницу узбекские СМИ.

Это предусмотрено постановлением президента «Об организационных мерах по ускоренной интеграции ведомственных информационных систем и реализации инновационных проектов», в котором указаны сроки замены существующих удостоверений личности на электронные.

Предполагается, что новинка заменит собой большинство существующих сегодня документов: свидетельство о рождении, браке и т.п. Все эти данные теперь будут размещаться на электронном носителе. Исключение составят лишь водительские права, которые, как и прежде, нужно будет получать отдельно.

Как следует из сообщений СМИ, бюджет инновации будет утвержден к 1-му июля текущего года, а полностью проект будет внедрен к 1 ноября.

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Azernews Newspaper
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